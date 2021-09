Il M5s moderato non basta: Conte dovrebbe guidare un campo progressista per vincere (Di sabato 25 settembre 2021) Quando pensiamo a Giuseppe Conte, la prima immagine che ci viene alla mente è quella delle dirette serali in piena pandemia, quando con empatia guidava una nazione sbigottita, istruendola sulle nuove abitudini da adottare, tenendola unita con la forza della speranza in un futuro luminoso, alla fine di un tunnel dal quale saremmo usciti presto. Oggi quelle abitudini le abbiamo imparate e da quel tunnel, piano piano, stiamo uscendo. C’è un altro inquilino a Palazzo Chigi. Impartisce ordini con un ghigno, durante una conferenza stampa che inizia puntualmente e finisce molto presto. “Quali emozioni sta provando Mario Draghi?”, mi chiedo le rare volte in cui parla, mentre fisso il suo volto imperscrutabile. Conte, per il suo modo di fare, è stato amato da milioni di italiani. Il contrasto con il suo successore tiene vivo molto di quell’affetto, a distanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Quando pensiamo a Giuseppe, la prima immagine che ci viene alla mente è quella delle dirette serali in piena pandemia, quando con empatia guidava una nazione sbigottita, istruendola sulle nuove abitudini da adottare, tenendola unita con la forza della speranza in un futuro luminoso, alla fine di un tunnel dal quale saremmo usciti presto. Oggi quelle abitudini le abbiamo imparate e da quel tunnel, piano piano, stiamo uscendo. C’è un altro inquilino a Palazzo Chigi. Impartisce ordini con un ghigno, durante una conferenza stampa che inizia puntualmente e finisce molto presto. “Quali emozioni sta provando Mario Draghi?”, mi chiedo le rare volte in cui parla, mentre fisso il suo volto imperscrutabile., per il suo modo di fare, è stato amato da milioni di italiani. Il contrasto con il suo successore tiene vivo molto di quell’affetto, a distanza ...

