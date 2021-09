GF VIP 6: il mistero sulla laurea delle Principesse (Di sabato 25 settembre 2021) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso 24 settembre 2021 su Canale5, uno dei temi toccati da Alfonso Signorini è stata la laurea delle Principesse Selassié. Il conduttore ha infatti dovuto fare una precisazione a riguardo dopo che al programma era arrivata una rettifica direttamente da parte dell’università. Le Principesse Selassié sono o non sono laureate? Di questo, e di molto altro si è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 25 settembre 2021) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso 24 settembre 2021 su Canale5, uno dei temi toccati da Alfonso Signorini è stata laSelassié. Il conduttore ha infatti dovuto fare una precisazione a riguardo dopo che al programma era arrivata una rettifica direttamente da parte dell’università. LeSelassié sono o non sonote? Di questo, e di molto altro si è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GossipItalia3 : Antonella Mosetti si scaglia contro Aldo Montano durante il GF Vip: “Solo io so chi sei”. È mistero sui social… - infoitsport : Antonella Mosetti si scaglia contro Aldo Montano durante il GF Vip: 'Solo io so chi sei'. È mistero sui social - zazoomblog : Antonella Mosetti si scaglia contro Aldo Montano durante il GF Vip: “Solo io so chi sei”. È mistero sui social -… - Vito68122235 : RT @intuslegens: Quest'anno muore un vip alla settimana, sempre all'improvviso, sempre senza un motivo. Se guardi le cronache locali, ogni… - GiovannaCalabr9 : RT @intuslegens: Quest'anno muore un vip alla settimana, sempre all'improvviso, sempre senza un motivo. Se guardi le cronache locali, ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP mistero Gianmaria Antinolfi, qual è il segreto su Soleil?/ 'Speriamo non si sia sentito' Nella Casa del Grande Fratello Vip aleggia un mistero. Il popolo del web da qualche giorno si sta chiedendo cosa abbia sussurrato Gianmaria Antinolfi all'orecchio di Miriana Trevisan . Un vero e proprio segreto, qualcosa di una ...

Sossio e Ursula, perché si sono lasciati? Tradimento? Parla la Bennardo I motivi della separazione sono rimasti avvolti nel mistero per giorni ma più di qualcuno ha ... che dopo il primo incontro a Uomini e Donne sono stati protagonisti a Temptation Island Vip e Grande ...

Grande Fratello Vip, prime coccole tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè Corriere della Sera GF VIP 6: il mistero sulla laurea delle Principesse Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso 24 settembre 2021 su Canale5, uno dei temi toccati da Alfonso ...

Valeria Golino, il rapporto con Scamarcio: “Ci evitiamo affettuosamente” Valeria Golino in una lunga intervista ha parlato del suo rapporto con Riccardo Scamarcio e dell’amore con il suo attuale compagno.

Nella Casa del Grande Fratelloaleggia un. Il popolo del web da qualche giorno si sta chiedendo cosa abbia sussurrato Gianmaria Antinolfi all'orecchio di Miriana Trevisan . Un vero e proprio segreto, qualcosa di una ...I motivi della separazione sono rimasti avvolti nelper giorni ma più di qualcuno ha ... che dopo il primo incontro a Uomini e Donne sono stati protagonisti a Temptation Islande Grande ...Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso 24 settembre 2021 su Canale5, uno dei temi toccati da Alfonso ...Valeria Golino in una lunga intervista ha parlato del suo rapporto con Riccardo Scamarcio e dell’amore con il suo attuale compagno.