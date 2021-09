Gf, un’amata ex concorrente è in dolce attesa (Di sabato 25 settembre 2021) Sheila Capodanno è in dolce attesa! Come? Non vi ricordate di lei? La futura mamma ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, quella con Davide Baroncini, Margerita Zanatta, Biagio D’Anelli, Roberto Manfredini, Massimo Scattarella, Guendalina Tavassi e tanti altri. Quell’edizione fu poi vinta da Andrea Cocco, ma diversi protagonisti sono rimasti nel contesto televisivo. E tanti di loro fanno ormai parte della storia del programma. Ebbene, proprio lei, che era stata definita la “moderna Bridget Jones“, nelle scorse ore ha condiviso su Instagram la tenerissima immagine del suo pancino che inizia a vedersi, una col compagno di vita Bruno Gregianin, e l’ecografia della piccolina che porta in grembo. E sì, perché si tratta proprio di una #babygirl, come recita l’hastag presente nella didascalia di Sheila. Visualizza questo ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 settembre 2021) Sheila Capodanno è in! Come? Non vi ricordate di lei? La futura mamma ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, quella con Davide Baroncini, Margerita Zanatta, Biagio D’Anelli, Roberto Manfredini, Massimo Scattarella, Guendalina Tavassi e tanti altri. Quell’edizione fu poi vinta da Andrea Cocco, ma diversi protagonisti sono rimasti nel contesto televisivo. E tanti di loro fanno ormai parte della storia del programma. Ebbene, proprio lei, che era stata definita la “moderna Bridget Jones“, nelle scorse ore ha condiviso su Instagram la tenerissima immagine del suo pancino che inizia a vedersi, una col compagno di vita Bruno Gregianin, e l’ecografia della piccolina che porta in grembo. E sì, perché si tratta proprio di una #babygirl, come recita l’hastag presente nella didascalia di Sheila. Visualizza questo ...

Advertising

neothehackerV2 : Soleil è amata ha un sacco di fan, a me piace anche come concorrente, ma quando caga fuori dal cesso cioè è da dire… - MileyCircusOFF : Ho un deja vu dell’anno scorso quando una certa concorrente sembrava la più amata (almeno su twitter) ed invece sta… - 97_pfeddy : - ma in realtà questo mi dissero.... ora cosa dite a riguardo? non hanno espulso nessuno nemmeno nel vostro reality… -

Ultime Notizie dalla rete : un’amata concorrente Gf, un’amata ex concorrente è in dolce attesa Isa e Chia