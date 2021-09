Fisco | prende il via la cancellazione dei debiti

(Di sabato 25 settembre 2021) Il 30 settembre l’Agenzia delle Entrate darà il via libera alle cartelle condonate Icon l’Agenzia delle Entrate possono essere parzialmente cancellati. Si tratta delle cartelle riferite al periodo 2000-2010, che non superino il valore di 5.000 euro. Il Decreto Sostegni ha varato questa modalità di alleggerimento del magazzino fiscale. Ad oggi è stimato L'articolo proviene da Consumatore.com.

... i singoli prelievi potranno dare il via libera nuovi accertamenti da parte del. L'ordinanza ... L'ordinanzaspunto da un ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia ...... per intervenire sui temi dele il 'patto' proposto da Mario Draghi tra le forze produttive ... Bagnaila parola per esprimere la propria posizione, nel corso del suo intervento però viene ...I debiti con l’Agenzia delle Entrate possono essere parzialmente cancellati. Si tratta delle cartelle riferite al periodo 2000-2010, che non superino il valore di 5.000 euro. Il Decreto Sostegni ha va ...Partito lo stralcio automatico d parte dell’Agenzia delle Entrate dei debiti nelle cartelle fiscali, secondo quanto indicato dal decreto Sostegni.