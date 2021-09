F1, orario gara 26 settembre: programma GP Russia, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 25 settembre 2021) Domani, domenica 26 settembre, è in programma a Sochi il Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa sulle rive del Mar Nero per una gara che potrebbe rivelarsi anche decisiva nella lotta per il titolo iridato piloti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese della Red Bull, leader del campionato con 5 punti di margine sul rivale, partirà infatti ultimo sulla griglia di domani e sarà quindi chiamato ad una rimonta furiosa per limitare i danni nel confronto a distanza con le Mercedes. Il sette volte campione del mondo ha quindi a disposizione un’occasione d’oro per fare bottino pieno (sfruttando il “lavoro sporco” del compagno di squadra Bottas) e guadagnare tanti punti su Max. Il Gran Premio di Russia 2021, valido come quindicesimo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Domani, domenica 26, è ina Sochi il Gran Premio di2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa sulle rive del Mar Nero per unache potrebbe rivelarsi anche decisiva nella lotta per il titolo iridato piloti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese della Red Bull, leader del campionato con 5 punti di margine sul rivale, partirà infatti ultimo sulla griglia di domani e sarà quindi chiamato ad una rimonta furiosa per limitare i danni nel confronto a distanza con le Mercedes. Il sette volte campione del mondo ha quindi a disposizione un’occasione d’oro per fare bottino pieno (sfruttando il “lavoro sporco” del compagno di squadra Bottas) e guadagnare tanti punti su Max. Il Gran Premio di2021, valido come quindicesimo ...

