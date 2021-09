F1 oggi, GP Russia 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 25 settembre 2021) oggi sabato 25 settembre si disputano le qualifiche del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, anche se su questo tracciato super veloce è quasi svantaggioso scattare al palo. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero cimentarsi in un duello al volante delle proprie Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo vuole scattare davanti a tutti e poi puntare alla vittoria, visto che Max Verstappen scatterà dall’ultima fila a quasi di una penalizzazione per avere montato il quarto motore. Il leader del Mondiale dovrà limitare i danni, partirà accanto al ferrarista Charles Leclerc, che ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)sabato 25 settembre si disputano ledel GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul tracciato di Sochi. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole-position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Si preannuncia un turno decisamente appassionante e avvincente, anche se su questo tracciato super veloce è quasi svantaggioso scattare al palo. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero cimentarsi in un duello al volante delle proprie Mercedes. Il sette volte Campione del Mondo vuole scattare davanti a tutti e poi puntare alla vittoria, visto che Max Verstappen scatterà dall’ultima fila a quasi di una penalizzazione per avere montato il quarto motore. Il leader del Mondiale dovrà limitare i danni, partirà accanto al ferrarista Charles Leclerc, che ...

