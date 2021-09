Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo su strada ai Mondiali di ciclismo in Belgio: è il terzo oro per la spedizione azzurra (Di sabato 25 settembre 2021) Terza medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di ciclismo in svolgimento in Belgio. A conquistarla sabato 25 settembre è stata Elisa Balsamo, che ha trionfato nella prova élite in linea femminile battendo una delle favorite della vigilia, l’olandese Marianne Vos. Una vittoria che va ad aggiungersi a quelle di Filippo Ganna nella cronometro e di Filippo Baroncini tra gli Under 23. Lungo il tratto finale del tracciato di gara da 158 chilometri che collega Anversa a Leuven, la 23enne di Cuneo ha coronato il lavoro fatto durante la gara dal trenino italiano piazzando uno sprint al quale Vos non è riuscita a rispondere dovendosi accontentare del secondo gradino del podio. Bronzo invece alla polacca Katarzyna Niewiadoma, che ha mancato l’argento con un distacco minimo. “Sono senza parole, è un sogno, le mie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Terza medaglia d’oro per l’Italia aidiin svolgimento in. A conquistarla sabato 25 settembre è stata, che ha trionfato nella prova élite in linea femminile battendo una delle favorite della vigilia, l’olandese Marianne Vos. Una vittoria che va ad aggiungersi a quelle di Filippo Ganna nella cronometro e di Filippo Baroncini tra gli Under 23. Lungo il tratto finale del tracciato di gara da 158 chilometri che collega Anversa a Leuven, la 23enne di Cuneo ha coronato il lavoro fatto durante la gara dal trenino italiano piazzando uno sprint al quale Vos non è riuscita a rispondere dovendosi accontentare del secondo gradino del podio. Bronzo invece alla polacca Katarzyna Niewiadoma, che ha mancato l’argento con un distacco minimo. “Sono senza parole, è un sogno, le mie ...

