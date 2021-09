Covid, in Lombardia 8 decessi e 478 contagi: 36 a Bergamo (Di sabato 25 settembre 2021) In Lombardia sono 478 i nuovi positivi al Sars-cov2 in Lombardia, nelle ultime 24 ore (ieri 488), a fronte di 66.355 tamponi effettuati, su un totale di 14.771.762 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8 decessi (ieri 5) che portano il numero delle vittime complessive in regione, a 34.012. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 401 di cui 58 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 10.308 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 837.341 (+438). Gli attualmente positivi in totale sono 10.767 (+32). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 146, Brescia 73, Varese 74, Monza e Brianza 38, Como 15, Bergamo 36, Pavia 35, Mantova 8, Cremona 15, Lecco 5, Lodi 9, Sondrio 9. Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Insono 478 i nuovi positivi al Sars-cov2 in, nelle ultime 24 ore (ieri 488), a fronte di 66.355 tamponi effettuati, su un totale di 14.771.762 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 8(ieri 5) che portano il numero delle vittime complessive in regione, a 34.012. Le persone ricoverate con sintomi, in, sono 401 di cui 58 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 10.308 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 837.341 (+438). Gli attualmente positivi in totale sono 10.767 (+32). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 146, Brescia 73, Varese 74, Monza e Brianza 38, Como 15,36, Pavia 35, Mantova 8, Cremona 15, Lecco 5, Lodi 9, Sondrio 9.

