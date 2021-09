Covid-19: il nuovo report AIFA sugli anticorpi monoclonali (Di sabato 25 settembre 2021) Diffuso online il 25esimo report curato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sugli anticorpi monoclonali. Ci riferiamo alle proteine prodotte in laboratorio capaci di imitare la capacità del sistema immunitario di contrastare l’insorgenza di virus nell’organismo umano. Il lavoro è correlato alla pandemia da Covid-19. Lo scorso 24 settembre sono stati resi noti i risultati del monitoraggio dei seguenti anticorpi disponibili: bamlanivimab, bamlanivimab ed etesevimab e casirivimab e imdevimab. Covid-19: che cosa ha detto l’OMS sugli anticorpi monoclonali Approfondendo di più la questione, è proprio su casirivimab ed imdevimab che l’AIFA ha fatto opportune precisazioni. Su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Diffuso online il 25esimocurato dall’Agenzia italiana del farmaco (. Ci riferiamo alle proteine prodotte in laboratorio capaci di imitare la capacità del sistema immunitario di contrastare l’insorgenza di virus nell’organismo umano. Il lavoro è correlato alla pandemia da-19. Lo scorso 24 settembre sono stati resi noti i risultati del monitoraggio dei seguentidisponibili: bamlanivimab, bamlanivimab ed etesevimab e casirivimab e imdevimab.-19: che cosa ha detto l’OMSApprofondendo di più la questione, è proprio su casirivimab ed imdevimab che l’ha fatto opportune precisazioni. Su ...

