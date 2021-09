Canoa slalom, pazzesco Marcello Beda! Sorpresa d’argento ai Mondiali, 4° De Gennaro. Titoli a Germania e Francia (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi, sabato 25 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono proseguiti i Mondiali di Canoa slalom: la sessione pomeridiana è stata riservata alle finali del kayak, maschile e femminile. L‘Italia incamera con Marcello Beda la medaglia d’argento, mentre Giovanni De Gennaro chiude quarto! Nel kayak maschile il miglior azzurro, a Sorpresa, è Marcello Beda, 2° in 87.75 (percorso netto), mentre l’attesissimo Giovanni De Gennaro chiude ai piedi del podio, quarto in 90.22 (4 penalità). L’oro va al transalpino Boris Neveu, dominante in 83.92 (percorso netto), mentre il bronzo va allo spagnolo Joan Crespo, terzo in 87.90 (2 penalità). Beda è campione italiano in carica nella specialità. Nel kayak femminile si registra la doppietta tedesca: Ricarda ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Oggi, sabato 25 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono proseguiti idi: la sessione pomeridiana è stata riservata alle finali del kayak, maschile e femminile. L‘Italia incamera conBeda la medaglia, mentre Giovanni Dechiude quarto! Nel kayak maschile il miglior azzurro, a, èBeda, 2° in 87.75 (percorso netto), mentre l’attesissimo Giovanni Dechiude ai piedi del podio, quarto in 90.22 (4 penalità). L’oro va al transalpino Boris Neveu, dominante in 83.92 (percorso netto), mentre il bronzo va allo spagnolo Joan Crespo, terzo in 87.90 (2 penalità). Beda è campione italiano in carica nella specialità. Nel kayak femminile si registra la doppietta tedesca: Ricarda ...

