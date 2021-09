Vezzali | «Problemi di trasmissione di Dazn? Stiamo monitorando la situazione»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 settembre 2021) A margine della presentazione del Be Active Multisport Village al Foro Italico, il sottosegretario allo Sport, Valentina, ha parlato deireiterati di. Anche ieri molti utenti non sono riusciti a vedere le partite se non quando abbondantemente cominciate. Ormai i disturbi nelladel calcio in tv sono una certezza. «didi? Laci è stata posta subito all’attenzione da quando si è riscontrata la problematica. Ovviamente questo rientra nell’autonomia del calcio, con i diritti televisivi, ma sicuramentelaperché possa risolversi tutto a vantaggio degli utenti che sono quelli che poi vogliono vedere le loro ...