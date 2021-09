“Un malore nella notte” GF Vip 6 | ore difficili per la chiacchierata concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) Chi si aspettava una nuova edizione del Grande Fratello Vip sotto tono è rimasto deluso. Le prime due settimane non ha risparmiato colpi di scena. E la tensione sale in vista della prossima puntata. Tanta carne al fuoco. Nelle ultime ore a far parlare di sé era stato Gianmaria Antinolfi. L’ex fidanzato di Soleil Sorge e Belen Rodriguez ha infatti annunciato di essere pronto ad abbandonare la casa. Tutto ha avuto inizio nel confessionale, quando Soleil Sorge ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. La rivelazione di Soleil Sorge non poteva che fare andare su tutte le furie il gieffino. Gianmaria Antinolfi non poteva accettare le accuse dell’ex ed è così che aveva già preannunciato le sue intenzioni: “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio ...