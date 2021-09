Tottenham | si pensa ad uno scambio | due top nella trattativa

(Di venerdì 24 settembre 2021) Potrebbe esserci un clamorosoin Inghilterra tra Manchester United ecome riporta il Daily Express. Lo United darebbe Anthony Martial alin cambio di Ndombele. Lopotrebbe far felici entrambe le compagini. Anche perché, non è certo il futuroprossima estate di Harry Kane e Paul Pogba. Entrambi, potrebbero lasciare i rispettivi club. Con questo, sia Spurs che Red Devils avrebbero i rispettivi sostituti. LEGGI ANCHE: PSG, Pochettino non sorride: dovrà fare ancora a meno del suo campione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Commenta per primo La Romaa Marco Asensio, o almeno questo scrivono in Spagna. Qualche interessamento dei giallorossi ... Ma attenzione a Milan einteressate entrambe e pronte a ...La Romaa Marco Asensio . Solo una suggestione per ora, visto che il giocatore è ancora alla corte di ... Ma attenzione a Milan e: interessate entrambe e pronte a inserirsi, porterebbero ...Paul Pogba è in scadenza di contratto a giugno ed è possibile che se ne vada via a zero. Il Manchester United si guarda intorno e secondo Marca pensa a Rice (West Ham), Kessie (Milan) o Ndombélé (Tott ...Sul giocatore ci sono Roma, Milan e Tottenham, tuttavia la richiesta, sempre secondo il portale sarebbe intorno ai 50 milioni di euro Secondo quanto riferito da Todofichajes, Mourinho avrebbe messo gl ...