Tommaso Zorzi: "Ecco perché condividerò di meno la mia vita privata sui social"

Tommaso Zorzi ha deciso di condividere con più cautela la sua vita privata sui social. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto quest'annuncio ieri, durante l'appuntamento settimanale con TZ101 all'interno di Facciamo finta che, trasmissione radiofonica di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Tommaso ha spiegato il perché di questa sua scelta relativa ai social: Io non pretendo di essere il paladino di nessuno, se non di me stesso, e dunque non mi elevo a guru, anche perché volutamente mi sto staccando un po' dai social per quanto riguarda la mia vita privata, che non mi va di mettere proprio alla mercé di chiunque.

