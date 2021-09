Sul green pass Giorgia Meloni dovrebbe ripassare un po' di logica (Di venerdì 24 settembre 2021) Buonasera, sono la logica. Ho circa duemilacinquecento anni ma mi piace ancora tenermi informata. Ad esempio ho appena letto un’intervista alla Stampa in cui Giorgia Meloni ha detto: “Lo sa che oggi abbiamo già duecento classi in dad? Allora il green pass non è efficace”. Mia cugina la Matematica, vecchiaccia inacidita, si metterebbe lì a compitare quante classi ci sono in una scuola, quante scuole in una città, quante città in tutta Italia, e ridimensionerebbe di molto la questione. Io piuttosto ci tengo a far risaltare un paralogismo: se una classe va in quarantena perché uno studente è contagiato, e se gli studenti entrano a scuola senza bisogno di green pass, allora il fatto che ci sia una o un milione di classi in dad non dipende dal green ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) Buonasera, sono la. Ho circa duemilacinquecento anni ma mi piace ancora tenermi informata. Ad esempio ho appena letto un’intervista alla Stampa in cuiha detto: “Lo sa che oggi abbiamo già duecento classi in dad? Allora ilnon è efficace”. Mia cugina la Matematica, vecchiaccia inacidita, si metterebbe lì a compitare quante classi ci sono in una scuola, quante scuole in una città, quante città in tutta Italia, e ridimensionerebbe di molto la questione. Io piuttosto ci tengo a far risaltare un paralogismo: se una classe va in quarantena perché uno studente è contagiato, e se gli studenti entrano a scuola senza bisogno di, allora il fatto che ci sia una o un milione di classi in dad non dipende dal...

