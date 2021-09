Star in the Star verso la chiusura (Di venerdì 24 settembre 2021) Come abbiamo riportato questa mattina, gli ascolti di Star in the Star non sono stati soddisfacenti. Se la prima puntata aveva conquistato solo l’11.02% di share raggiungendo 1.947.000 spettatori, la puntata di ieri sera ha portato ad una perdita di altre 100 mila persone circa, facendo registrare l’11.5% di share con 1.816.000 spettatori. Ma la questione non riguarda solo gli ascolti: sin da subito il programma è stato circondato da polemiche legate alla somiglianza del format con Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. La realizzazione dello show, la giuria, le maschere e le esibizioni hanno infine dato il colpo di grazia. Secondo quanto riportato da TVBlog, ora i piani alti di Mediaset Starebbero valutando l’idea di staccare la spina. Come? Mandando in onda un’ultima ... Leggi su trashblog (Di venerdì 24 settembre 2021) Come abbiamo riportato questa mattina, gli ascolti diin thenon sono stati soddisfacenti. Se la prima puntata aveva conquistato solo l’11.02% di share raggiungendo 1.947.000 spettatori, la puntata di ieri sera ha portato ad una perdita di altre 100 mila persone circa, facendo registrare l’11.5% di share con 1.816.000 spettatori. Ma la questione non riguarda solo gli ascolti: sin da subito il programma è stato circondato da polemiche legate alla somiglianza del format con Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. La realizzazione dello show, la giuria, le maschere e le esibizioni hanno infine dato il colpo di grazia. Secondo quanto riportato da TVBlog, ora i piani alti di Mediasetebbero valutando l’idea di staccare la spina. Come? Mandando in onda un’ultima ...

