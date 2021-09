Spezia; Motta | dovremo lavorare su debolezze Milan

(Di venerdì 24 settembre 2021) Le pacche sulle spalle consolano dalla sconfitta ma non portano punti. Per lodi Thiagodopo la sconfitta amara contro la Juventus è tempo di misurarsi contro un'altra big del campionato, ...

Le pacche sulle spalle consolano dalla sconfitta ma non portano punti. Per lodi Thiagodopo la sconfitta amara contro la Juventus è tempo di misurarsi contro un'altra big del campionato, e la speranza di Maggiore e compagni è quello di muovere la classifica e non ...Thiago, tecnico dello, ha parlato al sito ufficiale dei liguri in vista della sfida casalinga di domani contro il rossoneri del Milan. Loha perso tre delle ultime quattro partite di ...Domani alle ore 15 torna subito in scena il campionato di serie A dove nella sesta giornata vedrà affrontare il Milan con lo Spezia dove entrambi cercano punti.Dopo il ko con la Juventus, lo Spezia attende il Milan. Alla vigilia del match dello Stadio Alberto Picco, Thiago Motta presenta la sfida in conferenza stampa chiarendo anche le condizioni fisiche del ...