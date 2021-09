Sequestro Eitan, il nonno Shmuel sulla tomba della figlia: "So che è orgogliosa, sto facendo la sua volontà" (Di venerdì 24 settembre 2021) A quattro mesi dalla tragedia del Mottarone l'uomo, indagato per aver rapito il nipotino, l'unico superstite della strage, si è recato nel cimitero dove riposano sua figlia, il marito e il loro secondogenito. Va avanti il processo in Israele per l'adozione del bambino Leggi su repubblica (Di venerdì 24 settembre 2021) A quattro mesi dalla tragedia del Mottarone l'uomo, indagato per aver rapito il nipotino, l'unico superstitestrage, si è recato nel cimitero dove riposano sua, il marito e il loro secondogenito. Va avanti il processo in Israele per l'adozione del bambino

StraNotizie : Sequestro Eitan, il nonno Shmuel sulla tomba della figlia: 'So che è orgogliosa, sto facendo la sua volontà'… - fabyanaxxx : #Eitan non tornerà in Italia. 1 perché il sequestro di persona là non è un reato. 2 perché nella loro mentalità è m… - AlexandraMarruc : Visto che cazzuto il nostro ministero degli esteri? Lo rapiscono e noi? Pippa. Sequestro di persona cazzo. #Eitan #eitantornaacasa - TheItalianTimes : ?? IL SEQUESTRO Il caso #Eitan, udienza anticipata a giovedì 23. C’è un terzo indagato. La zia del bambino, unico so… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Caso Eitan, indagato per sequestro di persona aggravato anche un 56enne israeliano che era alla guida dell'auto su cui vi… -