'Se scrivi a mio marito, ti faccio a pezzetti'. Otto mesi di minacce, la moglie stalker patteggia (Di venerdì 24 settembre 2021) ANCONA - 'Non devi più mandare i messaggi a mio marito', 'Vengo dove lavori e ti faccio a pezzetti', 'So tutto di te, ti vengo a trovare'. Sono solo alcune delle minacce che, secondo la procura, una

Ultime Notizie dalla rete : scrivi mio 'Se scrivi a mio marito, ti faccio a pezzetti'. Otto mesi di minacce, la moglie stalker patteggia ANCONA - 'Non devi più mandare i messaggi a mio marito', 'Vengo dove lavori e ti faccio a pezzetti', 'So tutto di te, ti vengo a trovare'. Sono solo alcune delle minacce che, secondo la procura, una 53enne anconetana avrebbe rivolto a un'altra ...

