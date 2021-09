Salvini free vax? Una fregnaccia allucinante (Di venerdì 24 settembre 2021) Il direttore del Foglio Claudio Cerasa è ospite di Tagadà su La7. E riguardo a Matteo Salvinic che si è definito free vax, dice: "Lo dico senza diplomazia, una fregnaccia allucinante. In questi anni ho sentito dire tante scemenza ma la posizione di Salvini sul vaccino è allucinante e senz senso. I suoi elettori vogliono libertà non pèer fare quello che gli pare ma la libertà di essere protetti e sicuri, per lavorare, esportare, produrre. Continuare a lisciare il pelo ai no vax è una scemenza incredibile, ancora più contraddittorio perché la Lega in questi mesi in Cdm ha detto sì a green pass e vaccini, in modo molto responsabile". Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) Il direttore del Foglio Claudio Cerasa è ospite di Tagadà su La7. E riguardo a Matteoc che si è definito, dice: "Lo dico senza diplomazia, una. In questi anni ho sentito dire tante scemenza ma la posizione disul vaccino èe senz senso. I suoi elettori vogliono libertà non pèer fare quello che gli pare ma la libertà di essere protetti e sicuri, per lavorare, esportare, produrre. Continuare a lisciare il pelo ai noè una scemenza incredibile, ancora più contraddittorio perché la Lega in questi mesi in Cdm ha detto sì a green pass e vaccini, in modo molto responsabile".

