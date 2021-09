Ryder Cup 2020 | prima giornata | programma e ordine di gioco venerdì 24 settembre

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ile l’didelladellaCup, di scena24sul percorso statunitense di Whistling Straits dove Team USA e Team Europe si giocheranno nel weekend il prestigioso trofeo giunto alla 43esima edizione. Ad aprire le danze nei foursomes saranno Rahm e Garcia per l’Europa e Justin Thomas e Jordan Spieth per gli Stati Uniti. Al termine della sessione mattutina saranno poi svelati gli accoppiamenti degli imminenti match fourballs del pomeriggio statunitense. Di seguito ilcompleto con gli orari italiani e tutte le informazioni per seguire l’evento in tempo reale.CUP: ILCOMPLETO FORMAT ...

Paura per Tom Felton , amato interprete del mefistofelico ma combattuto Draco Malfoy nella saga di Harry Potter : l'attore ha avuto un collasso sul campo di golf della biennalenel Wisconsin , alla quale stava partecipando come membro del team europeo, insieme ad altre celebrità, in un evento che anticipa la competizione professionale vera e propria (in passato vi ...Come riportato nelle ultime ore da TMZ , Tom Felton è stato colto da un malore durante una partita di golf che si è tenuta ieri a Whistling Straits, nel Winsconsin, in vista del, a cui la star di Harry Potter partecipa come membro del team europeo, in competizione con la squadra statunitense. L'attore si è accasciato a terra proprio nel finale del match che stava ...Golf, Ryder Cup 2020: oggi in diretta tv e streaming la prima giornata, come vederla e tutti gli orari dei match tra Europa e Stati Uniti ...Malore per Tom Felton, il Draco Malfoy di Harry Potter durante una partita di golf tra celebrità per introdurre la Ryder Cup ...