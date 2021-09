Rete da pesca illegale sequestrata a Monfalcone | era lunga 300 metri

Advertising

Laè stata sequestrata perché posizionata in modo illegale in area portuale, dove lanon è consentita per motivi di sicurezza della navigazione e dell'approdo. Il fatto che non fosse ......un colloquio telefonico con il Contact Center ai numeri 803 164 disponibile solo dalladi casa ... ma anche con l'indennità Covid - 19, bonus agricoli ee non compatibile con la presenza di ...Nella mattinata odierna, a seguito di una intensa attività di sorveglianza svoltasi nei giorni scorsi, gli uomini della Guardia Costiera di Monfalcone mentre procedevano ad una perlustrazione dello sp ...Intervenendo alla quarta Global Conference on Aquaculture Millenium+20 in corso a Shangai, il direttore generale della FAo, Qu Dongyu, ha evidenziato che Fao: l'acquacoltura è fondamentale per soddisf ...