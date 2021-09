Puigdemont torna libero, ma dovrà restare in Sardegna (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Il giudice della corte d'appello di Sassari Plinia Azzena ha emesso il provvedimento di scarcerazione per Carles Puigdemont, arrestato giovedì sera ad Alghero. L'udienza collegiale per decidere sulla richiesta di estradizione da parte della giustizia spagnola si svolgerà il 4 ottobre sempre a Sassari. Puigdemont dovrà restare in Sardegna per essere sottoposto al giudizio della corte che dovrà decidere sull'estradizione. Se le autorità spagnole dovessero chiedere all'Italia l'estradizione di Carles Puigdemont in forza di un mandato d'arresto europeo, il tribunale competente avrebbe 60 giorni di tempo per decidere, ha spiegato all'AGI una fonte giudiziaria che ha seguito il dossier. Ens veiem en una estona. Gràcies a tothom! pic.twitter.com/7jnBM8HTDL — ... Leggi su agi (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Il giudice della corte d'appello di Sassari Plinia Azzena ha emesso il provvedimento di scarcerazione per Carles, arrestato giovedì sera ad Alghero. L'udienza collegiale per decidere sulla richiesta di estradizione da parte della giustizia spagnola si svolgerà il 4 ottobre sempre a Sassari.inper essere sottoposto al giudizio della corte chedecidere sull'estradizione. Se le autorità spagnole dovessero chiedere all'Italia l'estradizione di Carlesin forza di un mandato d'arresto europeo, il tribunale competente avrebbe 60 giorni di tempo per decidere, ha spiegato all'AGI una fonte giudiziaria che ha seguito il dossier. Ens veiem en una estona. Gràcies a tothom! pic.twitter.com/7jnBM8HTDL — ...

