Puigdemont arrestato in Sardegna: in migliaia protestano a Barcellona e Sassari (Di venerdì 24 settembre 2021) Doppio fronte di proteste contro l' arresto dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont , avvenuto ieri al suo arrivo all' aeroporto Alghero - Fertilia , in Sardegna . Nei pressi del consolato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Doppio fronte di proteste contro l' arresto dell'ex presidente catalano Carles, avvenuto ieri al suo arrivo all' aeroporto Alghero - Fertilia , in. Nei pressi del consolato ...

Advertising

repubblica : Media spagnoli: Puigdemont arrestato in Sardegna - Corriere : Il leader catalano Puigdemont arrestato ad Alghero su mandato della Corte Suprema spagn... - aleixsarri : Denuncio la detenció del MHP @KRLS a l'@Agenzia_Italia: 'Speriamo che la Giustizia comprende che spedire il preside… - francocontu : RT @omaronnis: La vergogna di far parte di uno stato intimamente reazionario e pavlovianamente fascista. #Sardegna 'isola italiana', come t… - svidorre : RT @davcarretta: Il caso è molto grave perché a luglio il Tribunale dell’Ue aveva confermato temporaneamente la revoca dell’immunità sosten… -