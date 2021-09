Perché non ascolterò Blanco e Sangiovanni (Di venerdì 24 settembre 2021) Blanco. Diciotto anni. Un successo in termini di streaming di quelli che farebbero impallidirei tutti quegli artisti che un tempo avremmo senza ombra di dubbi definito BIG. Quelli che vendevano centinaia di migliaia di dischi quando i dischi si chiamavano così con una ragione. Quelli che vendevano anche decine di migliaia di biglietti per i propri concerti, Perché la musica era ancora qualcosa che si pagava, Perché ritenuta di valore, mica la trovavi gratis dentro lo smartphone. Quelli che, per intendersi, anche oggi riempiono gli stadi o i palasport, gli è rimasto in pratica solo questo, hanno un repertorio di evergreen, sostengono la SIAE, anche se poi passano a volte a SoundReef, Perché i soldi non puzzano anche oggi che il latino è diventata materia di studio di certi licei, non più lingua parlata in strada, quelli ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021). Diciotto anni. Un successo in termini di streaming di quelli che farebbero impallidirei tutti quegli artisti che un tempo avremmo senza ombra di dubbi definito BIG. Quelli che vendevano centinaia di migliaia di dischi quando i dischi si chiamavano così con una ragione. Quelli che vendevano anche decine di migliaia di biglietti per i propri concerti,la musica era ancora qualcosa che si pagava,ritenuta di valore, mica la trovavi gratis dentro lo smartphone. Quelli che, per intendersi, anche oggi riempiono gli stadi o i palasport, gli è rimasto in pratica solo questo, hanno un repertorio di evergreen, sostengono la SIAE, anche se poi passano a volte a SoundReef,i soldi non puzzano anche oggi che il latino è diventata materia di studio di certi licei, non più lingua parlata in strada, quelli ...

Advertising

borghi_claudio : Secondo @mariocalabresi a @PiazzapulitaLA7 è assurdo dare retta a chi non vuole il green pass perchè in sostanza so… - borghi_claudio : Draghi ha dichiarato che non intende aumentare le tasse. Bene. Vigileremo che sia così per tutti, perchè le famose… - ZZiliani : L’AJA comunica che l’arbitro #Aureliano non ha ammonito #Chiesa per il placcaggio di un avversario avvenuto sotto i… - riccard61249802 : Ma solo a me di #DaznDown non frega nulla? Paghi, non sei contento, smetti di pagare. Conosco un sacco di gente ch… - _Fonzv : RT @stomalissimo: Io e @_Fonzv stiamo preparando una causa se non ci sentite più è perché siamo diventati milionari e Twitter non ci serve… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Covid, l'Oms raccomanda l'uso dei monoclonali della "cura Trump": "Bisogna garantire dosi a prezzi equi" ...una combinazione di anticorpi monoclonali e a ottobre 2020 finì sotto i riflettori del mondo perché ... La combinazione è stata raccomandata per i pazienti con Covid - 19 non grave che sono a più alto ...

Now Smart Stick: sport incluso per 2 mesi e tanto altro a 18,99 È una promozione davvero imperdibile perché oltre ad avere un prodottino che è un gioiello , ricevi ... altrimenti non potrai collegarti alla rete per usufruire dei vari servizi. Acquista subito la Now ...

Roma, il professore dell'università e la droga dello stupro: "Vi racconto perché l'ho provata. E che effet... Repubblica Roma ...una combinazione di anticorpi monoclonali e a ottobre 2020 finì sotto i riflettori del mondo... La combinazione è stata raccomandata per i pazienti con Covid - 19grave che sono a più alto ...È una promozione davvero imperdibileoltre ad avere un prodottino che è un gioiello , ricevi ... altrimentipotrai collegarti alla rete per usufruire dei vari servizi. Acquista subito la Now ...