NASCAR | a Las Vegas scatta il ‘Round of 12’ 2021

(Di venerdì 24 settembre 2021) Continuano da LasPlayoffs dopo la prima ‘Elimination Race’ di Bristol. Kurt Busch (Ganassi #1), Tyler Reddick (RCR #8), Michael McDowell (Front Row Motorsports #34) ed Aric Almirola (Haas #10) hanno salutato il gruppo dei 12 piloti che da questo week-end si sfideranno per un posto nella prossima fase della Cup Series. Kyle Larson #5, Denny Hamlin #11, Martin Truex Jr #19, Ryan Blaney #12, Kyle Busch #18, Chase Elliott #9, Kevin Harvick #4, Christopher Bell #20, Brad Keselowski #2, Joey Logano #20, William Byron #24 ed Alex Bowman #48 sono i protagonisti rimasti in gioco alla vigilia di una fase chiave della corsa al titolo. A differenza delle prime tre prove sono previste tre location completamente diverse tra di loro, due di queste imprevedibili, in cui può succedere di tutto. Oltre alla prova nello Stato del ...