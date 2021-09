Musk accende Starlink anche negli angoli più remoti del mondo | Cina e Amazon lo inseguono ma con un grosso rischio

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) Prosegue la “colonizzazione” dell’orbita terrestre da parte delle costellazioni che promettono connessione ad alta velocità in tutto il pianeta. Ma il conto ecologico potrebbe essere salatissimo. (Adobe Stock)Una connessione ad alta velocità che potrebbe costringere il nostro pianeta a pagare un prezzo esorbitante. È l’aggettivo più adeguato, visto che parliamo dell’ecosostenibilità delle costellazioni di satelliti lanciate in orbita da diverse compagnie per fornire Internet a banda larga in ogni angolo del pianeta, senza bisogno di importanti infrastrutture terrestri. Il segnale, inviato dai satelliti, sarà raccolto da un ricevitore terrestre installabile pressoché ovunque: dal deserto alle montagne, passando per i mezzi di trasporto di dimensioni adeguate, diciamo dai camion in su. A guidare la via della colonizzazione dell’orbita terrestre ci sono ...