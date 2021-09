MotoGP, qualifiche GP Stati Uniti 2021: orari, diretta tv e streaming di sabato 2 ottobre (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programma della giornata di sabato 2 ottobre al Gran Premio delle Americhe, valevole per la quindicesima tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Nella seconda giornata ad Austin è il momento delle prove libere 3, che scatteranno alle ore 16:55. Alle 20:30 al via le FP4, seguite dalle qualifiche alle ore 21:10. Tutto il Gran Premio delle Americhe sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni ad Austin con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. IL PROGRAMMA DELLE PROVE LIBERE Il programma di sabato 2 ottobre Ore 16:55 – Prove libere 3 Ore 20:30 – Prove libere 4 Ore 21:10 – ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programma della giornata dial Gran Premio delle Americhe, valevole per la quindicesima tappa del Mondialedi. Nella seconda giornata ad Austin è il momento delle prove libere 3, che scatteranno alle ore 16:55. Alle 20:30 al via le FP4, seguite dallealle ore 21:10. Tutto il Gran Premio delle Americhe sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni ad Austin con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. IL PROGRAMMA DELLE PROVE LIBERE Il programma diOre 16:55 – Prove libere 3 Ore 20:30 – Prove libere 4 Ore 21:10 – ...

