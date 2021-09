Meteo | le previsioni in Campania di venerdì 24 settembre

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,242021. Avellino – Giornata di sole nel capoluogo e in tutta l’Irpinia. La temperatura massima toccherà i 24 gradi alle ore 15 mentre la minima sarà registrata alle ore 7 con 9 gradi. I venti saranno deboli al mattino e a in serata e moderati nel pomeriggio. Benevento – Giornata prevalentemente serena nel Sannio. La temperatura massima percepita sarà registrata alle ore 15 e toccherà i 27 gradi, mentre la minima di 11 gradi sarà registrata alle ore 7 del mattino. I venti saranno deboli al mattino e alla sera e moderati nel pomeriggio. Caserta – Giornata prevalentemente serena nel Casertano. Le temperature oscilleranno tra gli 11 gradi delle ore 7 e i 27 gradi delle ore 15. Venti deboli al mattino, moderati ...

Queste ledi Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 24 settembre 2021 Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull'intera regione. Dalle ore centrali della giornata ...Ledi Primocanale in collaborazione con InMeteo per la giornata di oggi venerdì 24 settembre . Situazione generale: persiste un solido campo di alta pressione sull'Italia che ...