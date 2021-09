Love is in the air, trama 24 settembre: Eda e Serkan in crisi (Di venerdì 24 settembre 2021) A Love is in the air, proprio adesso che Serkan e Eda sono finalmente in procinto di sposarsi, accadrà qualcosa che potrebbe incrinare il loro rapporto, come rivela la trama di oggi, venerdì 24 settembre. I due innamorati, dopo aver sfidato la nonna della Yildiz, contraria alla loro unione, hanno deciso a sorpresa di convolare a nozze e si sono subito tuffati nei preparativi che hanno già riservato diversi contrattempi, tra i quali il tentato sequestro di Eda da parte di Melih. La paesaggista è stata liberata grazie all'intervento tempestivo di Serkan. Tuttavia, Eda e Serkan cadranno in un vortice di equivoci quando assisteranno entrambi ad una telefonata che verrà completamente fraintesa. Entrambi, infatti, si convinceranno del fatto che il partner non voglia più sposarsi in quanto ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 settembre 2021) Ais in the air, proprio adesso chee Eda sono finalmente in procinto di sposarsi, accadrà qualcosa che potrebbe incrinare il loro rapporto, come rivela ladi oggi, venerdì 24. I due innamorati, dopo aver sfidato la nonna della Yildiz, contraria alla loro unione, hanno deciso a sorpresa di convolare a nozze e si sono subito tuffati nei preparativi che hanno già riservato diversi contrattempi, tra i quali il tentato sequestro di Eda da parte di Melih. La paesaggista è stata liberata grazie all'intervento tempestivo di. Tuttavia, Eda ecadranno in un vortice di equivoci quando assisteranno entrambi ad una telefonata che verrà completamente fraintesa. Entrambi, infatti, si convinceranno del fatto che il partner non voglia più sposarsi in quanto ...

