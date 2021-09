Lituania-Cina: cresce la tensione tra i due Paesi (Di venerdì 24 settembre 2021) Crescono le tensioni Lituania-Cina. Questa volta al centro delle tensioni ci sono gli smartphone cinesi. Secondo Vilnius, un rapporto del National Cyber Security Center ha evidenziato falle e censure in alcuni modelli Huawei e Xiaomi. Il rapporto afferma che Xiaomi Mi 10T 5G ha strumenti di censura integrati, mentre Huawei P40 ha difetti di sicurezza. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Crescono le tensioni. Questa volta al centro delle tensioni ci sono gli smartphone cinesi. Secondo Vilnius, un rapporto del National Cyber Security Center ha evidenziato falle e censure in alcuni modelli Huawei e Xiaomi. Il rapporto afferma che Xiaomi Mi 10T 5G ha strumenti di censura integrati, mentre Huawei P40 ha difetti di sicurezza.

Smartphone controllati dai cinesi, le parole vietate: clamoroso in Italia, i modelli con cui ti spiano Per questo la Cina fa di tutto per controllare web e chiamate audio e video, arruola Tik Tok e ... Se ne sono accorti in Lituania gli esperti della cybersecurity, che hanno fortemente consigliato a ...

Lituania-Cina: non è una lite sugli smartphone ISPI Lituania-Cina: cresce la tensione tra i due Paesi Crescono le tensioni Lituania-Cina. Questa volta al centro delle tensioni ci sono gli smartphone cinesi che secondo Vilnius hanno delle falle ...

La Lituania sconsiglia l’uso di alcuni smartphone cinesi Il governo della Lituania ha iniziato a sconsigliare e buttare alcuni smartphone cinesi tra cui Xiaomi, OnePlus e Huawei per problemi di privacy ...

