L’Eredità, il programma di Flavio Insinna torna con un nuovo gioco ed una nuova professoressa che sostituirà Sara Arfaou (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programma più atteso dal pubblico di Rai 1, L’Eredità, sta per tornare tutti i giorni in onda prendendo il posto del gioco dell’estate Reazione a Catena. Ancora una volta, alla conduzione, avremo Flavio Insinna. L’appuntamento è per lunedì 27 settembre. Attraverso Tv Sorrisi e Canzoni sono già emerse però delle novità circa la nuova stagione de L’Eredità. Ci sarà un nuovo game all’interno del quiz show e la professoressa Sara Afaoui non sarà più nel cast. Ma chi prenderà il suo posto? E invece Ginevra Pisani resterà? Scopriamo tutte le anticipazioni. L’Eredità: chi prende il posto di Sara Afauoi Da lunedì 27 settembre Flavio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilpiù atteso dal pubblico di Rai 1,, sta perre tutti i giorni in onda prendendo il posto deldell’estate Reazione a Catena. Ancora una volta, alla conduzione, avremo. L’appuntamento è per lunedì 27 settembre. Attraverso Tv Sorrisi e Canzoni sono già emerse però delle novità circa lastagione de. Ci sarà ungame all’interno del quiz show e laAfaoui non sarà più nel cast. Ma chi prenderà il suo posto? E invece Ginevra Pisani resterà? Scopriamo tutte le anticipazioni.: chi prende il posto diAfauoi Da lunedì 27 settembre...

Advertising

CorriereCitta : L’Eredità, il programma di Flavio Insinna torna con un nuovo gioco ed una nuova professoressa che sostituirà Sara A… - ilfoglio_it : Il programma economico presentato dalla Cdu non menziona le regole fiscali europee. L’ambizione di Laschet è di sap… - falcions85 : #23settembre 2006. Quindici anni fa chiudeva dopo appena due settimane Formula Segreta. Programma tutto italiano co… - FirenzeRivista : In Sala Ketty La Rocca In collaborazione con @UNI_FIRENZE L’eredità delle ex colonie italiane tra musei, diaspore e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità programma L’Eredità, il programma di Flavio Insinna torna con un nuovo gioco ed una nuova professoressa che sostituirà Sara Arfaou Il Corriere della Città