Le protesi per le braccia costruite con i mattoncini dei Lego (Di venerdì 24 settembre 2021) protesi costruite con i mattoncini del Lego. Leggere, economiche e colorate. A realizzarle David Aguilar, giovane spagnolo nato senza il braccio destro. Le costruzioni sono state la sua salvezza nell'infanzia, racconta, si è montato da solo la sua prima protesi quando aveva 9 anni. Ora ne ha 22, studia bio ingegneria a Barcellona dove perfeziona i suoi modelli: l'ultimo è questo, con dita che attiva con un movimento del mignolo grazie a un sistema di pulegge motorizzate. Fra conferenze e un vivace canale YouTube (l'autoironico nickname: hand solo) la sua storia ha fatto il giro del mondo. Ed è arrivata anche a Strasburgo dove vive Zaure Bektemissova, madre di Bknur, nato senza braccia."Le protesi sono abbastanza standard di solito, grandi e pesanti, non vanno bene per ...

