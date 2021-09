Il film di Super Mario arriva nel 2022. A doppiarlo sarà Chris Pratt (Di venerdì 24 settembre 2021) Fra i doppiatori anche Jack Black e Anya Taylor-Joy. Novità per i videogiochi: Bayonetta 3 uscirà nel 2022.... Leggi su dday (Di venerdì 24 settembre 2021) Fra i doppiatori anche Jack Black e Anya Taylor-Joy. Novità per i videogiochi: Bayonetta 3 uscirà nel....

