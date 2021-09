Harry Potter, Tom Felton lascia un evento per un malore – VIDEO (Di venerdì 24 settembre 2021) Harry Potter, la star della celebre saga Tom Felton è stato ricoverato d’urgenza dopo esser svenuto ad un vento pre Ryder Cup. Harry Potter, l’attore Tom Felton che interpreta Draco Malfoy ha avuto un mancamento (Getty Images)La star della saga, Tom Felton è stato ricoverato dopo esser svenuto prima della Ryder Cup, i fan della saga sono con il fiato sospeso per riuscire a sapere qualcosa di più sulle condizioni dell’attore. Draco Malfoy, è svenuto durante una partita di golf prima dell’evento Ryder Cup, le foto e i VIDEO hanno documentato l’attore che veniva tenuto dai suoi compagni di squadra prima di esser portato via d’urgenza in ospedale. L’attore Tom Felton non ha rilasciato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021), la star della celebre saga Tomè stato ricoverato d’urgenza dopo esser svenuto ad un vento pre Ryder Cup., l’attore Tomche interpreta Draco Malfoy ha avuto un mancamento (Getty Images)La star della saga, Tomè stato ricoverato dopo esser svenuto prima della Ryder Cup, i fan della saga sono con il fiato sospeso per riuscire a sapere qualcosa di più sulle condizioni dell’attore. Draco Malfoy, è svenuto durante una partita di golf prima dell’Ryder Cup, le foto e ihanno documentato l’attore che veniva tenuto dai suoi compagni di squadra prima di esser portato via d’urgenza in ospedale. L’attore Tomnon ha rito ...

