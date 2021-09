Grande Fratello Vip, il preferito: Soleil Sorge o Sophie Codegoni? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi, in occasione della quarta puntata del Grande Fratello Vip scopriremo chi sarà il primo eliminato ufficiale dell’edizione. Ma dopo tre puntate dall’inizio del reality, chi risulta essere il Vippone preferito dai telespettatori? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto affidamento ai principali sondaggi in rete dedicato al reality show condotto da Alfonso Signorini: scopriamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi, in occasione della quarta puntata delVip scopriremo chi sarà il primo eliminato ufficiale dell’edizione. Ma dopo tre puntate dall’inizio del reality, chi risulta essere il Vipponedai telespettatori? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto affidamento ai principaliin rete dedicato al reality show condotto da Alfonso Signorini: scopriamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

