GF Vip, Francesca Cipriani in lacrime: «Ho bisogno d'aiuto» (Di venerdì 24 settembre 2021) Attimi complicati per Francesca Cipriani al GF Vip. La showgirl, durante l'arrivo di un aereo destinato a Raffaella Fico, è scoppiata a piangere e ha ammesso di aver bisogno d'aiuto. Cosa sta succedendo alla simpatica abruzzese? GF Vip: Francesca Cipriani in lacrime Francesca Cipriani, anche se appare sempre spumeggiante, ha tantissime fragilità che al GF Vip stanno venendo a galla. Nelle ultime ore, l'ex Pupa è scoppiata in lacrime e ha chiesto l'aiuto di uno psicologo. Tutto è nato quando Raffaella Fico ha ricevuto un aereo da parte del suo fidanzato. Francesca, anche se ha detto di essere felice per la compagna d'avventura, ha iniziato a piangere in modo convulso. I coinquilini, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 settembre 2021) Attimi complicati peral GF Vip. La showgirl, durante l'arrivo di un aereo destinato a Raffaella Fico, è scoppiata a piangere e ha ammesso di averd'. Cosa sta succedendo alla simpatica abruzzese? GF Vip:in, anche se appare sempre spumeggiante, ha tantissime fragilità che al GF Vip stanno venendo a galla. Nelle ultime ore, l'ex Pupa è scoppiata ine ha chiesto l'di uno psicologo. Tutto è nato quando Raffaella Fico ha ricevuto un aereo da parte del suo fidanzato., anche se ha detto di essere felice per la compagna d'avventura, ha iniziato a piangere in modo convulso. I coinquilini, ...

