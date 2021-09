Gazzetta - Milan | Kessie via a gennaio? Maldini pensa ad un rientro

(Di venerdì 24 settembre 2021) Come scrive ladello Sport c'è il PSG sulle sue tracce e potrebbe affondare il colpo nei prossimi mesi. I rossoneri comunque non si faranno trovare impreparati.

Advertising

Gazzetta_it : Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è… - Gazzetta_it : Mike Maignan: più grande e più forte del razzismo ?????? Il portiere francese del Milan è tornato sugli insulti razz… - Gazzetta_it : Nuovo San Siro, 80 milioni di ricavi in più per Inter e Milan - La rubrica Sport&Business di @marcoiaria1 - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, migliorano Calabria e Kjaer: entrambi puntano al match contro l'Atletico Madrid: Secondo quanto r… - dome19641 : @Gazzetta_it Il Milan tra un po’ si squaglia…. -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milan

La Gazzetta dello Sport

Ma la vera chiave del successo di questoparte dalle retrovie. La difesa è la vera arma in più di Pioli. Come scrive ladello Sport, il tecnico emiliano ha costruito un vero e ...Non è da escludere che con questi chiari di luna ilpossa pensare di cedere Kessie già nella sessione di mercato di gennaio. Come scrive ladello Sport c'è il PSG sulle sue tracce e ...Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, migliorano le condizioni sia di Davide Calabria che di Simon Kjaer: l'obiettivo di entrambi ...Tiene banco la vicenda nuovo stadio. Inter e Milan si interrogano, e La Gazzetta dello Sport oggi fa le previsioni di guadagno ...