Gazidis | «Mi sento bene | spero di tornare presto Tifosi | grazie per l’affetto»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ivanè impegnato tra lavoro e terapie e spera di. L’amministratore delegato del Milan ringrazia iperIvansta tornando in buona salute. L’amministratore delegato del Milan, impegnato tra lavoro e terapie, ha rilasciato un’intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Le sue parole. «Mi: sono molto impegnato e riesco a coniugare il lavoro e le terapie. Sembra che stiano avendo effetti positivi, mi rendono fiducioso per un pieno recupero.diil prima possibile. Riesco comunque a seguire il Milan, ho visto la bella partita con il Cagliari e rivedere San Siro nuovamente vivo è stato emozionante. Sono rimasto senza parole per i messaggi che ...

Commenta per primo Ivan, celto da un fondo di investimento per rilanciare il Milan parla della sua malattia e della rivoluzione in atto nello sport. Questa la sua intervista a Sette: 'Mibene: sono molto ...'Mia casa'.è arrivato al Milan quasi a sorpresa, accolto con lo scetticismo di chi avrebbe voluto un campione, un talento, un giovane da trenta milioni con cui sognare. Invece no. ..."Sembra che le terapie stiano avendo effetti positivi, mi rendono fiducioso per un pieno recupero, spero di tornare il prima possibile".Ai microfoni di Sette, settimanale del Corriere della Sera, Ivan Gazidis, ad rossonero, ha parlato anche del tema del razzismo. Ecco le sue parole: "A volte è facile ...