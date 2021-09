F1, perché Max Verstappen partirà in ultima fila. Penalizzazione, occasione Hamilton e…rischio pioggia! (Di venerdì 24 settembre 2021) Max Verstappen scatterà dall’ultima fila nel GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che si correrà domenica 26 settembre. Il leader del campionato dovrà dunque prendere il via dal fondo della griglia di partenza. Il motivo è presto detto: l’olandese ha montato un nuovo motore sulla sua Red Bull, si tratta della quarta power unit utilizzata in questa stagione e il regolamento prevede che chi impiega più di tre unità debba scattare in ultima posizione (nella prima gara in cui la sua monoposto usufruisce del propulsore fresco). La scuderia austriaca ha adottato questa soluzione anche perché Max Verstappen doveva comunque scontare tre posizioni sullo schieramento per l’incidente avuto due settimane fa con Lewis Hamilton a Monza, dunque si è deciso di adottare in questa ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Maxscatterà dall’nel GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che si correrà domenica 26 settembre. Il leader del campionato dovrà dunque prendere il via dal fondo della griglia di partenza. Il motivo è presto detto: l’olandese ha montato un nuovo motore sulla sua Red Bull, si tratta della quarta power unit utilizzata in questa stagione e il regolamento prevede che chi impiega più di tre unità debba scattare inposizione (nella prima gara in cui la sua monoposto usufruisce del propulsore fresco). La scuderia austriaca ha adottato questa soluzione ancheMaxdoveva comunque scontare tre posizioni sullo schieramento per l’incidente avuto due settimane fa con Lewisa Monza, dunque si è deciso di adottare in questa ...

Advertising

Max_Alle : RT @peraltro: Quando si arriva a dire che la trattativa c’è stata perché la mafia ha avanzato delle richieste, anche se nessuno le ha accol… - Max_Alle : RT @LaPrimaManina: 'Il preservativo non è un metodo anticoncezionale sicuro al 100%, voglio essere libera di non usarlo! Farò un test di gr… - Jessthesohodoll : @italyaustralia Ma speriamo, perché la situa è nera oggi. Spero aggiustino la PU perché non voglio che parta dietro… - quaranta_vito : @CavallinoRampa2 Ragazzo si corre in difesa. Domenica è doppietta facile facile per Lewis, anche perché se aspetti… - _walkingthewire : Charles sarà felicissimo di partire vicino a Max perchè vuole battagliare con lui io nel frattempo #RussianGP -

Ultime Notizie dalla rete : perché Max GP Russia, FP2: volano le Mercedes, Sainz 7° e Leclerc 10° Sesto Max Verstappen : ad inizio sessione la Federazione ha ufficializzato il cambio di Pu sulla ... ma essendo a rischio anche le FP3 sempre per motivi legati al meteo, ecco perché il turno del ...

iPhone 13 Pro Max, recensione. La novità più grande è una batteria che dura tantissimo Abbiamo scelto l'iPhone 13 Pro Max come modello da recensire perché tra le quattro versioni è quello che porta in dote il maggior numero di novità: ha una nuova fotocamera principale con sensore più ...

Il 12 settembre la Randonnèe: si pedala… in mezzo alla vendemmia L'Ancora SestoVerstappen : ad inizio sessione la Federazione ha ufficializzato il cambio di Pu sulla ... ma essendo a rischio anche le FP3 sempre per motivi legati al meteo, eccoil turno del ...Abbiamo scelto l'iPhone 13 Procome modello da recensiretra le quattro versioni è quello che porta in dote il maggior numero di novità: ha una nuova fotocamera principale con sensore più ...