“Esco, non ce la faccio”. GF Vip 6, colpo di scena: il concorrente abbandona il reality. “Ecco quando succede” (Di venerdì 24 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, colpo di scena per Alfonso Signorini. Dopo la lite, la decisione aveva sfiorato i suoi pensieri, ma per il gieffino la vita in casa non sarebbe molto facile dopo la scoperta avvenuta nella social room. la decisione sembra essere drastica. Tutto ha avuto inizio nel confessionale, quando Soleil Sorge ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. La rivelazione di Soleil Sorge non poteva che fare andare su tutte le furie il gieffino. Gianmaria Antinolfi non poteva accettare le accuse dell’ex ed è così che aveva già preannunciato le sue intenzioni: “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati”. Ma non solo questo. Nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6,diper Alfonso Signorini. Dopo la lite, la decisione aveva sfiorato i suoi pensieri, ma per il gieffino la vita in casa non sarebbe molto facile dopo la scoperta avvenuta nella social room. la decisione sembra essere drastica. Tutto ha avuto inizio nel confessionale,Soleil Sorge ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. La rivelazione di Soleil Sorge non poteva che fare andare su tutte le furie il gieffino. Gianmaria Antinolfi non poteva accettare le accuse dell’ex ed è così che aveva già preannunciato le sue intenzioni: “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina ladenunciare dai miei avvocati”. Ma non solo questo. Nella ...

Advertising

95_addicted : RT @caterinabalivo: Linda Evangelista: «Brutalmente sfigurata dalla chirurgia estetica. Non esco più di casa» Forza Linda ?? Purtroppo la… - deobizes : forse stasera non esco ?? sad volevo affogare le mie pene d'amore nell'alcol - gaia_r11 : il cane sta bene e io sono già sotto al treno per quando capiterà quella cosa esco dal veterinario piangendo pure s… - S_Ale_N : @reachutopia LAU IO NON NE ESCO VIVA OGGI - Serenathursday : Ehh buongiorno ? non ne esco più da qui #AdaMasali #PoyHaz -