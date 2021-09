Eca, no al Mondiale ogni due anni: 'Salute dei calciatori a rischio' (Di venerdì 24 settembre 2021) L'Eca, associazione dei club europei, si schiera contro il progetto della Fifa di disputare il Mondiale ogni due anni, anziché ogni quattro. " A parte la notevole mancanza di una consultazione genuina,... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 settembre 2021) L'Eca, associazione dei club europei, si schiera contro il progetto della Fifa di disputare ildue, anzichéquattro. " A parte la notevole mancanza di una consultazione genuina,...

