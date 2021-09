Derby di Roma verso il tutto esaurito | previste 30 000 persone

Advertising

SkySport : Roma, Pellegrini espulso contro l'Udinese: salta il derby di domenica con la Lazio #SkySport #Roma #Pellegrini… - CB_Ignoranza : Che cos’è la frustrazione? Quando sei di Roma, un giocatore della Roma, il capitano della Roma e dovrai saltare il… - sportmediaset : Roma, #Mourinho pensa già al derby: “Di tutto per avere Pellegrini”. #SportMediaset - angeloinitaly : RT @DiMarzio: .@OfficialASRoma senza capitan #Pellegrini: quale sarebbe l'alternativa ideale per #Mourinho? - DiMarzio : .@OfficialASRoma senza capitan #Pellegrini: quale sarebbe l'alternativa ideale per #Mourinho? -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Roma

La squalifica di Lorenzo Pellegrini mette Mourinho nei guai per ilcontro la Lazio di domenica. La speranza di un ricorso miracoloso è pari allo zero, il "modo ...tentativo da parte dellanon ...Per quanto riguarda la Serie A si parte alla grande sabato con Inter - Atalanta, anche se la partita più attesa è domenica: ildicon la sfida nella sfida tra Maurizio Sarri e José ...Dopo l'espulsione rimediata contro l'Udinese, Lorenzo Pellegrini sarà costretto a saltare il derby contro la Lazio, in programma domenica alle 18. Una delusione enorme per il cap ...L’Olimpico di nuovo sold out e la Roma ringrazia i tifosi Nella sfida tra Roma e Udinese erano presenti allo stadio 29.593 tifosi giallorossi, un altro sould out. La Roma ringrazia i tifosi presenti e ...