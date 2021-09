Dazn: “Problema tecnico, ci scusiamo. Un indennizzo per gli utenti colpiti” (Di venerdì 24 settembre 2021) Difficoltà nella trasmissione di Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, la nota dell’emittente: “Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) Difficoltà nella trasmissione di Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, la nota dell’emittente: “Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Gazzetta_it : Dazn: 'Problema tecnico, ci scusiamo. Un indennizzo per gli utenti colpiti' - sole24ore : Nuovo black out Dazn, che promette: indennizzo agli utenti colpiti dal problema - etravascio : @TuttoMercatoWeb Anche io devo essere indennizzato. Fino a questo momento non sono riuscito ad installare DAZN sul… - DOMENIC28840804 : @DAZN_IT Ora basta !!! Non è accettabile !!! Risolvete il problema e rimborso del mensile corrisposto oppure mollate i diritti !! - camillosorrenti : @DAZN_IT Siete vergognosi !!! Ieri il problema riscontrato ci ha fatto perdere 25 minuti di partita! Mai visto un disservizio del genere ! -