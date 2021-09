Covid, Pregliasco: “Da noi situazione migliore di Gb? Presto per dirlo” (Di venerdì 24 settembre 2021) Contagi Covid-19, “è ancora Presto” per dire che in Italia le cose vanno meglio che nel Regno Unito. Nonostante i casi giornalieri registrati oltremanica si attestino da giorni intorno ai 30mila con un tasso di mortalità a tre cifre e da noi i contagi siano dieci volte meno, con un numero di morti che oggi supera di 2 unità i 50, il virologo Fabrizio Pregliasco frena gli entusiasmi. “Quando ci saranno gli sbalzi termici – dice il docente della Statale di Milano all’Adnkronos Salute – quando il lavoro in presenza prenderà più piede, quando sarà passato un po’ di tempo dall’apertura delle scuole, lì si giocherà il destino di un’invernata”, ammonisce. “Ogni nazione – spiega l’esperto – ha una sua curva con tempistiche diverse, non è un’onda sincrona nel mondo. E poi – rileva – a incidere sono state sicuramente anche differenze rispetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Contagi-19, “è ancora” per dire che in Italia le cose vanno meglio che nel Regno Unito. Nonostante i casi giornalieri registrati oltremanica si attestino da giorni intorno ai 30mila con un tasso di mortalità a tre cifre e da noi i contagi siano dieci volte meno, con un numero di morti che oggi supera di 2 unità i 50, il virologo Fabriziofrena gli entusiasmi. “Quando ci saranno gli sbalzi termici – dice il docente della Statale di Milano all’Adnkronos Salute – quando il lavoro in presenza prenderà più piede, quando sarà passato un po’ di tempo dall’apertura delle scuole, lì si giocherà il destino di un’invernata”, ammonisce. “Ogni nazione – spiega l’esperto – ha una sua curva con tempistiche diverse, non è un’onda sincrona nel mondo. E poi – rileva – a incidere sono state sicuramente anche differenze rispetto ...

