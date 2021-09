Covid | da lunedì nelle scuole abruzzesi i test molecolari per monitorare circolazione virus

SalvatoreCaiaz : RT @BruschelliCarla: CURE COVID Dietro questo documento destinato ai Cittadini decine di pagine delle migliori Linee Guida e sintesi di let… - alepannozz : RT @BruschelliCarla: CURE COVID Dietro questo documento destinato ai Cittadini decine di pagine delle migliori Linee Guida e sintesi di let… - BibMarino2 : RT @BruschelliCarla: CURE COVID Dietro questo documento destinato ai Cittadini decine di pagine delle migliori Linee Guida e sintesi di let… - paratox_ : RT @Settimo77: Vi consiglio la visione di questa CONFERENZA STAMPA LUNEDÌ 20.09.2021 | CAUSA DI MORTE DOPO LA VACCINAZIONE COVID 19 & COMPO… - MentoreSiesto : RT @BruschelliCarla: CURE COVID Dietro questo documento destinato ai Cittadini decine di pagine delle migliori Linee Guida e sintesi di let… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì

Regione Emilia Romagna

E' stato aggiornato poco fa il bollettino vaccini, con tutti i dati riferiti ad oggi,27 settembre 2021. Continua a macinare dosi la campagna vaccinale, e ad oggi, stando ai numeri del ministero della salute e dell'Iss, la cifra totale ...... cioè i non vaccinabili in quanto non è stato ancora autorizzato un antiper questa età. ... La Sicilia daprossimo potrebbe tornare bianca. I criteri per essere 'bianchi' sono: incidenza ...