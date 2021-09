Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021: analisi favorite prova in linea donne Elite (Di venerdì 24 settembre 2021) La prova in linea riservata alla categoria donne Elite si disputerà su un percorso di 157.7 chilometri, da Anversa a Lovanio, che vedrà come principali favorite le cicliste competitive nelle classiche del Nord. Sarà dunque, come quasi sempre accade, l’Olanda la nazionale faro della corsa, con ben sei delle otto atlete neerlandesi che hanno tutte possibilità di andare a medaglie. Chiaramente dovrà esserci una strategia per correre nel migliore dei modi e non ripete l’errore avvenuto alle Olimpiadi di Tokyo. Annemiek Van Vleuten e Marianne Vos sulla carta partono come capitani principali, con la prima che quest’anno si è imposta al Giro delle Fiandre, si è piazzata al secondo posto a Tokyo e ha già vinto un mondiale nel 2019 ad Harrogate. La Vos invece si è aggiudicata i ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Lainriservata alla categoriasi disputerà su un percorso di 157.7 chilometri, da Anversa a Lovanio, che vedrà come principalile cicliste competitive nelle classiche del Nord. Sarà dunque, come quasi sempre accade, l’Olanda la nazionale faro della corsa, con ben sei delle otto atlete neerlandesi che hanno tutte possibilità di andare a medaglie. Chiaramente dovrà esserci una strategia per correre nel migliore dei modi e non ripete l’errore avvenuto alle Olimpiadi di Tokyo. Annemiek Van Vleuten e Marianne Vos sulla carta partono come capitani principali, con la prima che quest’anno si è imposta al Giro delle, si è piazzata al secondo posto a Tokyo e ha già vinto un mondiale nel 2019 ad Harrogate. La Vos invece si è aggiudicata i ...

