Champions League su Infinity | arrivano scuse e omaggi per i problemi tecniciHDblog it

Advertising

IsmaelBennacer : Orgoglioso di aver fatto il mio debutto in Champions League ???? Siamo delusi ma dobbiamo guardare avanti. La strada… - capuanogio : Da due mesi il manager di #Dybala è a Torino e si moltiplicano i contatti, ma la firma sul rinnovo di contratto con… - AntoVitiello : #Tomori a Dazn: 'Sto benissimo al Milan, amo il #Milan. Sono felice di quello che stiamo facendo; adesso abbiamo an… - Mediagol : Disservizi Champions League, blackout Infinity: Mediaset rimborsa i propri clienti - 24h_Tecnologia : Champions League su Infinity, arrivano scuse e omaggi per i problemi tecnici: Falsa partenza anche per la piattafor… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

Applausi anche per la Pro Recco Pallanuoto che ha conquistato la, così come per gli ideatori di "Controregole", progetto innovativo de "La Giostra della Fantasia". Tra i campioni ...Laè partita male anche per la clientela di Infinity: dopo l'accordo siglato nella primavera scorsa con TIM , erano alte le aspettative per valutare come avrebbe retto la piattaforma di ...Sabato la sfida alla squadra di Gian Piero Gasperini e poi la testa volerà alla Champions League, avversario lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. Le parole di Inzaghi I nerazzurri arrivano da imbattuti in ...L’Inter riprende l’inseguimento al Napoli capolista e lo fa a San Siro contro l’Atalanta, sabato pomeriggio: una sfida, questa, che in passato ha regalato emozioni e spettacolo in campo. Giusto il tem ...