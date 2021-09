Caso Whirpool: sospesi i licenziamenti, c'è un piano per il sito di Napoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo ha presentato oggi al Mise, Invitalia. Ci sarebbero cinque aziende coinvolte nel salvataggio dell'azienda. Il ministro Giorgetti ottiene lo stop dell'azienda a licenziare fino al 15 ottobre Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo ha presentato oggi al Mise, Invitalia. Ci sarebbero cinque aziende coinvolte nel salvataggio dell'azienda. Il ministro Giorgetti ottiene lo stop dell'azienda a licenziare fino al 15 ottobre

Ultime Notizie dalla rete : Caso Whirpool Caso Whirpool: sospesi i licenziamenti, c'è un piano per il sito di Napoli Lo ha presentato oggi al Mise, Invitalia. Ci sarebbero cinque aziende coinvolte nel salvataggio dell'azienda. Il ministro Giorgetti ottiene lo stop dell'azienda a licenziare fino al 15 ottobre

Lavoro Whirpool, licenziamenti sospesi fino a metà ottobre ..." a patto che i giorni a nostra disposizione siano fatti di impegno e chiarezza da parte di tutti per definire la transizione delle persone e il trasferimento degli asset in caso di un progetto di ...

Caso Whirpool: sospensione licenziamenti fino al 15 ottobre Minformo Sospensione licenziamenti Whirlpool, Patuanelli: può essere svolta (Teleborsa) - "Non vedo ritardo, vedo la necessità di fare costantemente il punto della situazione per evitare che ci siano ritardi". Lo ha detto il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari ...

Whirlpool, Patuanelli: “Quella di ieri è stata una svolta” Condividi "Penso che quella di ieri possa essere una svolta". Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole ed ex titolare del Mise, commenta così la sospensione della pr ...

