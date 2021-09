Belen: Nuova avventura oltre a Tu Si Que Vales, tutti i dettagli (Di venerdì 24 settembre 2021) La showgirl argentina Belen Rodriguez potrebbe presto presentare un nuovo programma. Cosa sappiamo di questa Nuova trasmissione? Belen con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.Sembra un momento molto fortunato per la bellissima Belen Rodriguez. Qualche mese fa è diventata mamma per la seconda volta di Luna Marì, nata dall’amore con il compagno Antonino Spinalbese. Grazie a lui, è tornata a credere nell’amore, dopo la fine del suo matrimonio con il presentatore della Rai ed ex ballerino di Amici, Stefano De Martino. Pochi giorni dopo la nascita della sua secondogenita, la showgirl argentina era di nuovo a lavoro, nella conduzione del programma “Tu Si Que Vales“, affiancando Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Si trova impegnata su più fronti, in quanto oltre a ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 settembre 2021) La showgirl argentinaRodriguez potrebbe presto presentare un nuovo programma. Cosa sappiamo di questatrasmissione?con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.Sembra un momento molto fortunato per la bellissimaRodriguez. Qualche mese fa è diventata mamma per la seconda volta di Luna Marì, nata dall’amore con il compagno Antonino Spinalbese. Grazie a lui, è tornata a credere nell’amore, dopo la fine del suo matrimonio con il presentatore della Rai ed ex ballerino di Amici, Stefano De Martino. Pochi giorni dopo la nascita della sua secondogenita, la showgirl argentina era di nuovo a lavoro, nella conduzione del programma “Tu Si Que“, affiancando Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Si trova impegnata su più fronti, in quantoa ...

Advertising

infoitcultura : Verissimo, Belen Rodriguez si commuove: la nuova emozionante vita con Luna Marì - infoitcultura : Stefano De Martino: nuova fiamma per l’ex di Belen Rodriguez? Il gossip - infoitcultura : Stefano De Martino, nuova fidanzata per l'ex di Belen Rodriguez: chi è la ragazza misteriosa - leggoit : Stefano De Martino, nuova fidanzata per l'ex di Belen Rodriguez: chi è la ragazza misteriosa - infoitcultura : Stefano De Martino, Belen è solo un ricordo | Spunta la sua nuova fiamma, ecco chi è -